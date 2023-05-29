Anadolu Otoyolu Adapazarı Kavşağı'nda Yenileme Çalışması Yapılacak
Güncel Haberler
Anadolu Otoyolu Adapazarı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların saat 21.00'de başlayacağı ve D-100 kara yolundan otoyola girişlerin kapatılacağı belirtildi.
Anadolu Otoyolu Adapazarı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, otoyoldaki üst yapı iyileştirmesi işi kapsamında Adapazarı Kavşağı'nda işlemlerin saat 21.00'de başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, saat 21.00-06.00 arasında sürecek çalışmalar esnasında D-100 kara yolundan otoyola girişlerin kapatılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel