Anadolu Otoyolu Adapazarı Kavşağı'nda Yenileme Çalışması Yapılacak

Anadolu Otoyolu Adapazarı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların saat 21.00'de başlayacağı ve D-100 kara yolundan otoyola girişlerin kapatılacağı belirtildi.