Anadolu Opera ve Bale Festivali Hatay'da Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği "Anadolu Opera ve Bale Festivali", Hatay'da sanatseverlerle buluşacak.

Şırnak'tan başlayan festival, 15-17 Aralık'ta Hatay turnesinde bir çocuk oyunu, bir konser ve bir sahne kantatını izleyicilerin beğenisine sunacak.

"Yetenek Her Yerde" sloganını taşıyan festivalde gençlere ve çocuklara yönelik geliştirilen "Genç Yetenek Taraması" buluşması, genç yeteneklerin keşfedilerek kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamak amacını taşıyor.

Festivalin Hatay turnesinde de bu buluşma kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ile sanata gönül vermiş gençler bir araya gelecek.

Festival yarın "Bremen Mızıkacıları" oyunu ile başlıyor

Festival, yarın Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda sahnelenecek müzikli çocuk oyunu "Bremen Mızıkacıları" ile başlayacak.

Eser, yaşlandıkları ve işe yaramadıkları gerekçesi ile ormana terk edilen horoz, eşek, kedi ve köpeğin ağaçları kesip hırsızlık yapan iki haydutla mücadelesini ve onların iyi insan olmaları için yaşadıkları maceraları konu alıyor.

Franz Josef Breuer'in bestesine imza attığı çocuk oyununun librettosunu Kenan Korbek, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Topuz, ışık tasarımını ise Zeynal Giray hazırladı.

Oyunda Cumhur İbili, Aysel Cankatan, Mahmut Uğur Nas, Hüsamettin Özçelik, Erhan Kaya, Nilsu Karaarslan, Avşin Dilara Kaymak, Şahika Oral ve Kerem Yaman sahnede olacak.

16 Aralık'ta "Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri" konseri

Yine Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri" adlı rejili konser, 16 Aralık'ta Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda seyirci ile buluşturulacak.

Rejili konserde, Mozart'tan Adnan Saygun'a, Beethoven'dan Neşet Ertaş'a çeşitli bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir seçki seslendirilecek.

Serbülent Biçer'in sahneye koyduğu, içinde aryalar, düetler ve dansların yer aldığı konserde, solist sanatçılar soprano Ecem Arıcasoy Yazoğlu, mezzosoprano Özlem Pamuk, tenor Emrah Sözer, bariton Faik Mansuroğlu ve anlatıcı rolünde bas Ragıp Ufuk Kasar yer alacak.

Sanatçılara orkestra şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, koro şefi Anıl Aydın yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi korosu ve bale sanatçıları eşlik edecek.

Antik Yunan Mitolojisi müzik ve dansla sahnede canlandırılacak

Hatay turnesinin son temsili 17 Aralık'ta yine Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Apollo ve Dafne" adlı sahne kantatı olacak.

Esere konu olan efsane, Antik Yunan mitolojisinde geçen ünlü bir aşk hikayesini anlatıyor.

Bestesi Georg Friedrich Handel'e ait kantatın rejisini Doğan Çelik, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Taner Aydın ve koreografisini Çiğdem Erkaya Öztürk yaptı.

Apollo rolünde Nejat Işık Belen ve Dafne rolünde olacak Aslı Ayan'a, dansçılar Melis Böğrün ve Berkay Topcuoğlu eşlik edecek.

2025 yılında 18 şehir daha sanatla buluşacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 7-8 Aralık'ta Şırnak turnesi ile başlayıp, 8-10 Aralık'ta Erzincan, 12-13 Aralık'ta Kırklareli, 13-14 Aralık'ta Ardahan ile devam eden "1. Anadolu Opera ve Bale Festivali", 15-17 Aralık'ta yapılacak Hatay turnesinin ardından gelecek yıl da turne ve temsillerle devam edecek.

"Anadolu Opera ve Bale Festivali", 2025 yılında Afyonkarahisar, Karabük, Tekirdağ, Edirne, Bilecik, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Isparta, Uşak, Kars, Amasya ve Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Nevşehir, Bursa, Manisa, Mardin, Kayseri ve Malatya'nın arasında olduğu 18 şehire uzanarak toplam 23 noktada izleyici karşısına çıkacak.