Haberler

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen "Anadolu Ödülleri" yarın takdim edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl altıncısı verilen Anadolu Ödülleri, 'Kıyının Ötesi' temasıyla yarın sahiplerini bulacak. Ödüller, Anadolu'nun kültürel mirasını yücelten yaratıcı çalışmalara verilecek.

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından takdim edilen "Anadolu Ödülleri", yarın sahiplerini bulacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl altıncısı verilen ödüller, Anadolu'nun kültürel mirasından beslenen, yerel üretimleri evrensel bir düşünce alanına taşıyan yaratıcı çalışmaları görünür kılmayı amaçlıyor.

Ödüller, her yıl farklı disiplinlerden öncü isimleri bir araya getiriyor.

Bu yılki ödüller, "Kıyının Ötesi" temasıyla sınırları aşan, alışılmış bakış açılarını dönüştüren, geleneği çağdaş sanat ve düşünceyle buluşturan üretimlere odaklanıyor.

Edebiyat, sinema, müzik, görsel sanatlar ve mimarlık alanlarında verilecek ödüller, Anadolu'nun çok katmanlı kültürel hafızasını bugünün dünyasıyla ilişkilendiren güçlü sanat pratiklerini onurlandırmayı hedefliyor.

Törende ayrıca, kültür dünyasına uzun yıllardır değer katan isimlere "Baksı Onur Ödülü" ve ana sponsor Doğan Holding adına "Doğan Değer Ödülü" verilecek.

Vakıf, Anadolu Ödülleri aracılığıyla yerelden evrensele uzanan yaratıcı emeği desteklemeyi, kültürel üretimin görünürlüğünü artırmayı ve bu birikimi gelecek kuşaklara ilham verecek bir hafıza olarak taşımayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
title