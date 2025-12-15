Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen "Anadolu Ödülleri" yarın takdim edilecek

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından takdim edilen "Anadolu Ödülleri", yarın sahiplerini bulacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl altıncısı verilen ödüller, Anadolu'nun kültürel mirasından beslenen, yerel üretimleri evrensel bir düşünce alanına taşıyan yaratıcı çalışmaları görünür kılmayı amaçlıyor.

Ödüller, her yıl farklı disiplinlerden öncü isimleri bir araya getiriyor.

Bu yılki ödüller, "Kıyının Ötesi" temasıyla sınırları aşan, alışılmış bakış açılarını dönüştüren, geleneği çağdaş sanat ve düşünceyle buluşturan üretimlere odaklanıyor.

Edebiyat, sinema, müzik, görsel sanatlar ve mimarlık alanlarında verilecek ödüller, Anadolu'nun çok katmanlı kültürel hafızasını bugünün dünyasıyla ilişkilendiren güçlü sanat pratiklerini onurlandırmayı hedefliyor.

Törende ayrıca, kültür dünyasına uzun yıllardır değer katan isimlere "Baksı Onur Ödülü" ve ana sponsor Doğan Holding adına "Doğan Değer Ödülü" verilecek.

Vakıf, Anadolu Ödülleri aracılığıyla yerelden evrensele uzanan yaratıcı emeği desteklemeyi, kültürel üretimin görünürlüğünü artırmayı ve bu birikimi gelecek kuşaklara ilham verecek bir hafıza olarak taşımayı sürdürüyor.