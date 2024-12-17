Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkati çekmek amacıyla Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "Anadolu Ödülleri 2024" sahiplerini buldu.

"Yeniyi Aramak" ana temasıyla Doğan Holding ana sponsorluğunda beşincisi gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlendi.

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, ödül törenindeki konuşmasında, insan ile değerler arasında uzun bir mesafe oluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun kültürel birikimi, çeşitliliği ve geçmişten geleceğe taşıdığı insani değerlerle evrenin en zengin ve etkileyici mirası. İşte Anadolu Ödülleri, bu değerleri yeniden görünür kılmayı hedefleyen bir adım. Bu yılın ödül sahipleri, Anadolu'nun tüm bu zenginliklerine sahip çıkma, yansıtma ve paylaşma misyonunu başarıyla hayata geçiren gönüllü oluşumlar. Ödüller, belleğe sahip çıkan, yeniliği arayan kurumlara sunulmuştur. Umuyorum ki bu değer arayışlarımız ve 'yeniyi arama' misyonumuz nesilden nesle aktarılacak sevgi ve inançla büyür, gelişir."

"Bu ödülleri desteklemekten gurur duyuyoruz"

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise Anadolu Ödülleri'ni desteklemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Anadolu Ödülleri, geleneği geleceğe taşıyan bakış açılarını bulup, seçip, değer verdiği için çok önemli. Dileğimiz, bu seçkinin toplumun her kesiminde yankı bulması ve farklı kesimler arasındaki mesafeleri kısaltması. Anadolu'da doğmuş Doğan Grubu olarak, yerelle evrensel arasındaki bağı ve yenilik arayışlarını önceliklendirdiğimiz için bu ödülleri desteklemekten gurur duyuyoruz." dedi.

Etkinlikte ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de konuşma yaptı.

Ödüller sahiplerini buldu

Anadolu Ödülleri 2024'ü edebiyatta Orhan Kemal Roman Armağanı, görsel sanatlarda Mardin Bienali & Mardin Sinema Derneği, mimarlıkta Mimarlar Derneği 1927, sinemada Film Yönetmenleri Derneği, müzik kategorisinde ise Erdal Erzincan Gezici Bağlama Atölyesi kazandı.

Doğan Değer Ödülü İBB Atatürk Kitaplığı'na, Onur Ödülü ise gazeteci ve yazar Doğan Hızlan'a takdim edildi.

Ödül alanların teşekkür konuşması yaptığı tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Üretim sürecinde Anadolu'nun kültürel zenginliğini kucaklayan, ondan ilham alan, yenileyen ve dönüştüren kişilerin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri, dönüşümlü olarak çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere veriliyor.