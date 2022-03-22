Anadolu'nun Renkleri Odunpazarı'nda

Odunpazarı Belediyesi kültür ve sanat çalışmalarına Anadolu'nun Renkleri adı verilen halk oyunu gösterisi ile devam ediyor. Eğitmenliğini Oktay Şahin'in yaptığı halk oyunları gösterisi, 25 Mart Cuma günü saat 20.00'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak. Yaklaşık 90 dansçının sahne alacağı gösteride Eskişehir, Van, Karadeniz, Bilecik, Artvin, İzmir, Kırım, Antalya yörelerinden halk oyunları oynanacak. Zaman zaman potpurilere de yer verilecek olan gösteride, izleyicileri çeşitli sürprizler de bekliyor.

Anadolu'nun Renkleri halk oyunları gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, davetiyelerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinden temin edebilir. Davetiyelerin sınırlı sayıda olduğu gösteri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında0 (222) 233 05 82 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir.

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