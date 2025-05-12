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Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı Devam Ediyor

Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı Devam Ediyor
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Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle düzenlenen Bursa Bölge Programı, 5 ilden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Program açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, eğitimde vatan bilincinin önemini vurguladı ve öğrencilerin edebiyat eserleri üzerinden kültürel zenginlik kazanımı sağlaması gerektiğini belirtti.

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle düzenlenen Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı 5 ilden gelen Anadolu Mektebi öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor.

Bursa Erkek Lisesi'ndeki programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, böyle bir irfan ve ilim ışığının Bursa'ya getirilmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Alireisoğlu, bu heyecanı ve tutkuyu okullara ulaştıran idarecilere ve okullarında bu heyecanı öğrencilerle buluşturan öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.

Vatanın toprak bütünlüğünün korunarak muhafaza edildiğini belirten Alireisoğlu, şöyle konuştu:

"Bu mektep de vatanı, insanımızı kazanarak, insanımızı bu kültürün, medeniyetin meyvesi ve dalı haline getirerek tekrardan kazanıyor. Toprak ve insan kazanılarak vatan var edilir. Her bir öğrencimizin bir okulu var ama Anadolu Mektebine katılırsa bir okulu daha olur. Bir yazar okursa bir okulu daha olur. Bir öğrenicimizin bir artı kaç yazar okuduysa 3-5 okulu daha olabilir. Daha zenginleşebilir daha güçlenebilir. Bu okul çocuğa kendisini hediye eden bir okul aynı zamanda. Bir gencimiz Mustafa Kutlu'yu okuduğu zaman yılmaz, yıkılmaz bu toprakların bekçisi, sahibi ve en güçlüsü olur."

Alireisoğlu, böyle bir çalışmanın içinde oldukları için mutlu olduklarını dile getirerek, programın hayırlı ve bereketli olmasını sözlerine ekledi.

Programda lise öğrencileri tarafından Dede Korkut, Mustafa Kutlu, Sabahattin Ali ve Mehmet Akif İnan'ın eserleri analiz edildi.

İlk oturumda 5 ilden gelen Mustafa Kutlu'nun eserlerini analiz eden lise öğrencileri, hazırladıkları metinlerin sunumlarını gerçekleştirdi.

Yarın sona erecek Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programına Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğündeki idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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