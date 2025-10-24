Anadolu Kısaları Forum Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Anadolu Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından hayata geçirilen "Anadolu Kısaları Forum" yarın İstanbul Atlas Pasajı Etkinlik Alanları'nda başlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yükselen kısa film projelerini bir araya getirmeyi hedefleyen program, kısa film alanında uluslararası ölçekte yeni bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

Genç yönetmen ve yapımcılara projelerini geliştirme, sektörel bilgi edinme ve uluslararası işbirlikleri kurma fırsatı sunan forum 28 Ekim'de sona erecek.

Bonnie Williams, Idriz Morina, Belkıs Bayrak, Prof. Dr. Savaş Arslan, Faruk Güven ve Onur Yağız gibi ulusal ve uluslararası konukların genç sinemacılarla bir araya geleceği forumda sektörün deneyimli isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi, atölye, pitching sunumları, senaryo danışmanlığı ve networking oturumları gerçekleşecek.