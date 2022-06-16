'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi', 20 Haziran-1 Temmuz'da Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılacak. 'Anadolu Kartalı Eğitimi', NATO tatbikatlarından Ramstein DUST-2022/2 (RADU 22-2) Tatbikatı ile birlikte gerçekleştirilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001'den beri Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikat düzenliyor. Tatbikat, bu yıl 20 Haziran-1 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde; Azerbaycan, İngiltere, Pakistan ve Ürdün hava kuvvetleri katılımıyla düzenlenecek. 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nde yer alacak ülkeler, Konya'ya geldi. 400 kilometre uzunluğa, 300 kilometre genişliğe sahip hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor. Eğitim tatbikatı; gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayarda ölçülecek şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek 'Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi', NATO tatbikatlarından biri Ramstein DUST-2022/2 Tatbikatı ile yapılacak. NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı olan Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) Türkiye'de gerçekleştirilecek. NATO personeli, NATO DARS (İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi) ve Yer Hava Yer teçhizatı, 20-28 Haziran 2022'de gerçekleşecek. RADU Tatbikatı; hava harekatı uygulama usulleri açısından eğitim imkanı sunan ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 'Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi' ile beraber yapılacak.