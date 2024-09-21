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Anadolu İnsani Yardım Gemisi, Sudan'a Yola Çıktı

Anadolu İnsani Yardım Gemisi, Sudan'a Yola Çıktı
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İHH ve Kuveytli Kuwait Society for Relief işbirliğiyle hazırlanan Anadolu insani yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan Sudan'a hareket etti. Gemi, barınma, gıda ve hijyen malzemeleri içeren 150 konteynerle Sudan'a yüz binlerce insana yardım ulaşması hedefleniyor.

İNSANİ  Yardım Vakfı (İHH) ve Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief tarafından ortak hazırlanan Anadolu insani yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan Sudan'a doğru yola çıktı.

İHH ve Kuveytli kuruluş KSR, Sudan'a 150 konteynerlik insani yardım gemisi gönderdi. Gemi, barınma, gıda ve hijyen malzemesinden oluşuyor.

Uğurlama töreninde konuşma yapan KSR Genel Müdürü Abdülaziz el Abyed, "Öncelikle din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yardımlarımızın devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bu yardımlar, İHH işbirliğiyle oluşturulmuştur. Burada hem devletimizin hem de halkımızın bu organizasyona desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine, Sudan hükümetine ve İHH'ya da bu geminin Türkiye'den kalkması konusundaki destekleri için teşekkür ederiz" dedi.

İHH adına konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya ise; "Hamdolsun, bugün hep birlikte bir geminin daha yeryüzündeki mazlum coğrafyalardan birine gönderilmesi için bir araya geldik. Kuveyt'ten buraya teşrif eden KSR yönetimine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, ayrıca bu yardımların toplanmasında bize destek olan Kuveyt halkına, kıymetli bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Sudan Büyükelçisi Nadir Al Tayyib ise şunları söyledi:

"Bugün burada sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Türk halkına, İHH'ya ve Kuveyt halkına teşekkür ediyorum. Bu savaş, bizler için büyük bir farkındalık yarattı. Bizleri unutmadığınız için minnettarız. Hükümetimizin mesajını da iletmek istiyorum: Bu zor zamanlarda bu tür yardımlara çok ihtiyacımız var."

İçerisinde, bin 580 ton malzeme bulunan Anadolu yardım gemisi ile yüz binlerce Sudanlıya destek ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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