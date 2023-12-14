Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonundan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, güvenlik korucuları olarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik korucularının vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için milletinin, devletinin yanında yer aldığını, İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma teşkilatı ile omuz omuza mücadele ettiğini bildirdi.

Bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade eden Kandemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu güne kadar şehit ve gazi olan güvenlik korucuları terör örgütleri ve bunların uzantıları tarafından asılsız iddialarla karalanmaya çalışılmakta, müzahir uzantılarca utanmadan, sıkılmadan, fütursuzca silah bırakmaya davet edilmektedir. Görüyoruz ki; vatanımız, bayrağımız uğrunda verdiğimiz mücadele bazı kesimleri ciddi anlamda rahatsız etmiş, utanmadan, sıkılmadan adımızı ağızlarına alıp bir de silah bırakmaya davet ediyorlar. Herkes şunu çok iyi bilsin ki; güvenlik korucuları olarak devletimizin milletimizin yanında, emrinde ve hizmetindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Güvenlik koruculuğu sisteminin geleceği hakkında tek hüküm sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Devletimiz ne derse uymak boynumuzun borcudur."