Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen yaptığı basın açıklaması ile Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirtti.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğinde açıklama yapan Sözen, oturma eylemi yapan aileleri temsilen üç babanın HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmasına değinerek, babaların haklı bir tepkiyi dile getirdiğini belirtti.

Sözen, "Diyarbakır annelerinin bu kutsal mücadelesinin destekçisiyiz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Eylem ve söylemlerinden dolayı oradaki HDP milletvekillerini kınıyoruz." dedi.