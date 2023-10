Anadolu Gençlik Derneğinden "Aksa Tufanı" operasyonuna destek buluşması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna destek için "Fetih Buluşması" gerçekleştirdi.

İsrail Büyükelçilik Konutu önünde toplanan AGD üyeleriyle bazı vatandaşlar, attıkları sloganlarla Filistin'e ve Filistin halkının mücadelesine desteklerini dile getirdi.

Katılımcılar, İsrail'e ve İsrail'i destekleyenlere de tepki gösterdi.

AGD Ankara İl Başkanı Mustafa Koyuncu, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in 100 yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek, kadın, yaşlı, çocuk demeden insanları katlettiğini ve "habis bir kanser gibi" büyüdüğünü ifade etti.

İsrail'in pervasız eylemlerinin karşılığını bu sabah mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı operasyonuyla acı bir şekilde tecrübe ettiğini belirten Koyuncu, "operasyonun başarısını" kutlamak, Filistinlilerle ve mücahitlerle omuz omuza olduklarını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın her gün Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir edildiğini kaydeden Koyuncu, şöyle devam etti:

"Sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, 10 yaşında çocuklar tutuklanıyorken, Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanların izzeti her gün, her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail'e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır. Dünyayı zulüm kulelerinden tahakküm ile yöneten kafirlere karşı bir avuç mücahit, bugün bir kere daha arzın yegane ve mutlak sahibinin Cenabıallah olduğunu hatırlatmış, 'delinemez, geçilemez, yapılamaz' denilen ne varsa hepsini yapmıştır. Milyarlarca dolar harcanan sistemler, uydular, istihbarat ağları, silahlar ve hepsinden önemlisi yenilmezlik algısı yerle yeksan olmuştur."

"Sivil değildir milis kuvvetlerdir"

Koyuncu, "10 yıllardır, dünyanın her yerinden Filistin'e gelerek 'Ben çalmazsam başka bir Yahudi çalacak.' diyerek Filistinlilerin hayat hakkını çalan, Kudüs'ün tarihi sokaklarında Filistinli ninelere saldıran, çocuk yaşlarından itibaren silah eğitimleri alan bir topluluk, sivil değildir milis kuvvetlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli Öğrenciler Birliği Ankara Temsilcisi Abdurrahman İsam da Türkiye'nin ve Türk halkının bugüne kadar Filistin halkının yanında durduğunu dile getirdi.

İsam, Türkiye kamuoyundan desteklerini sürdürmelerini beklediklerini ifade etti.

Program, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından yapılan duayla sona erdi.