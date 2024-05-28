Zeytinburnu'nda AGD Üyeleri İsrail'in Gazze Saldırısını Protesto Etti

Zeytinburnu'nda, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi üniversite öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin kampına düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Biruni Üniversitesi'nin önünde toplanan derneğin İstanbul Üniversiteler Komisyonu üyeleri, tekbir getirip, İsrail ile ABD aleyhine slogan attı.

AGD İstanbul Üniversiteler Komisyonu Başkanı Fatih Karagül, basın açıklamasında, Filistin davasını kalbinin tam orta yerinde taşıyan kişiler olduklarını söyledi.

Zalimin zulmünü haykırmak ve İsrail'in vahşice katlettiği masum Gazze halkına destek vermek için meydanlarda olduklarını dile getiren Karagül, "Gazze'yi ve Filistin halkını asla yalnızlığa terk etmeyeceğiz. Yüzyıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek, kadın, yaşlı, çocuk demeden katlederek, habis bir kanser gibi büyüyen katil İsrail, 26 Mayıs Pazar akşamında bir kez daha cani bir devlet olduğunu göstermiştir. Yıllardır Gazze'de soykırımda bulunan Siyonist İsrail, 26 Mayıs günü yeni bir caniliğe imza atmış ve Filistin halkının haklı direnişleri karşısındaki başarısızlıklarını unutturmak için Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir." diye konuştu.

Karagül, Refah'a sığınan masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail'in yine insanlık suçu işlediğine dikkati çekerek, "Daha yürüme çağına gelmemiş bebekleri diri diri yakan bu Siyonist çete bütün dünyanın tepkisine rağmen herkesin gözü önünde terör eylemleri gerçekleştirmeye devam etmektedir. Tüm dünyanın sessizliğinden aldığı cesaretle katil Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı artık sözün bittiği yer olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.