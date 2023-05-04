Anadolu Feneri'nde kaçak avlanan 10 ton kalkan balığına el konuldu

Beykoz Anadolu Feneri açıklarında kaçak avlanan 10 ton kalkan balığına el konulurken, 9 kişiye 154 bin 296 lira ceza kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kaçak su ürünleri avcılığına yönelik yetkili kurumların denetimleri sürüyor.

Denetimler sırasında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, bir balıkçı teknesinin, seyir feneri ve tekne ışıkları kapalı bir şekilde Anadolu Feneri açıklarında kaçak avlandığı tespit edildi.

Bunun üzerine olay yerine intikal eden ekip, yasak sahada kaçak kalkan avcılığı yapılan tekneyi durdurdu.

Teknedeki 10 ton ağırlığındaki 2 bin 50 kalkana ve 15 bin metre ağa el konulurken aralarında tekne sahibinin de olduğu 9 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 154 bin 296 lira ceza kesildi.

El konulan balıklar, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.