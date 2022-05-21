Anadolu Efes - Real Madrid maçının ardından - Ergin Ataman / Doğuş Balbay - Haberler

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Anadolu Efes - Real Madrid maçının ardından - Ergin Ataman / Doğuş Balbay

AA - Murat Karadağ - Güncel
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Anadolu Efes oyuncusu Doğuş Balbay maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA / Murat Karadağ - Güncel

Anadolu Efes, Doğuş Balbay, Ergin Ataman, Real Madrid, Güncel, Haberler

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