Anadolu Efes - Real Madrid maçının ardından - Ergin Ataman / Doğuş Balbay - Haberler

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Anadolu Efes oyuncusu Doğuş Balbay maçın ardından açıklamalarda bulundu.