Anadolu Efes - Real Madrid maçının ardından - Ergin Ataman / Doğuş Balbay - Haberler

Anadolu Efes - Real Madrid maçının ardından - Ergin Ataman / Doğuş Balbay
AA - Murat Karadağ - Güncel
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Anadolu Efes oyuncusu Doğuş Balbay maçın ardından açıklamalarda bulundu.
AA / Murat Karadağ - Güncel