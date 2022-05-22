Anadolu Efes EuroLeague şampiyonu oldu: Sosyal medya yıkıldı - Haberler

Real Madrid ve Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague final maçında karşı karşıya geldi. İspanyol kulübü 58-57'lik skorla yenen Anadolu Efes, EuroLeague 2022'nin de şampiyonu olmayı başardı. Anadolu Efes, bu başarıyla birlikte üst üste ikinci kez şampiyonluğa imza attı.

Anadolu Efes ikinci kez EuroLeague kupasını kazandı

2022 Turkish Airlines EuroLeague final maçı Sırbistan'daki Stark Arena'da gerçekleştirildi. 58-57'lik skorla Real Madrid'i yenmeyi başaran Anadolu Efes, geçen yılki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu. Lacivert-beyazlılar, geçen seneki karşılaşmada da Real Madrid'i yenerek EuroLeague kupasını kazanmıştı.

Üç ülkeyi uçarak geçen Akıncı, Azerbaycan'da!

Anadolu Efes'in 2022 Turkish Airlines EuroLeague kupasını kazanması ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Spor figürlerinden siyasetçilere kadar pek çok tanınmış isimden Anadolu Efes'in galibiyetini kutlayan paylaşım geldi. Anadolu Efes, Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu.

2021-2022 #EuroLeague Şampiyonu: ANADOLU EFES! ?? #NewQuest#BenimYerimBurası#KupanınYeriBurası#BackToBack pic.twitter.com/abC92asfMc — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 21, 2022

Maç boyunca Micic ve Larkin ile skor üretmeyi başaran Anadolu Efes, ilk çeyreği 18-16 skorla geride kapattı. İkinci çeyrekte ise yedek kulübesinden oyuna dahil olan oyuncuların kazandırdığı puanlara rağmen skorda hakimiyet kazanamayan Anadolu Efes, ilk yarıyı 34-29'lık yenilgiyle kapattı.

Üçüncü çeyrekteki skor ise 42-40'e kadar yaklaştı ve Anadolu Efes son çeyreğe daha tempolu girdi. Son çeyrekte 7-0'lık seri yakalamayı başaran lacivert-beyazlı kulüp, karşılaşmadan 58-57 galip ayrıldı.

Anadolu Efes kazandığı son kupayla birlikte Avrupa müsabakalarındaki üçüncü şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlıların EuroLeague final maçındaki galibiyetine karşı sosyal medyadan gelen paylaşımlar şu şekildeydi:

??Şampiyon Anadolu Efes! ???? pic.twitter.com/LP9gWPwnf0 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 21, 2022

?? Vasilije Micic, son saniyede #AnadoluEfes'i finale taşıdı! #F4GLORY pic.twitter.com/YSPnNkL0Rc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 19, 2022

THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu @AnadoluEfesSK basketbol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. ?????? — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2022

? Belgrad'da yumruk şov! Ergin Ataman! #AnadoluEfes #F4GLORY pic.twitter.com/y52EksOVzo — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 21, 2022

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan @AnadoluEfesSK camiasını yürekten kutluyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 21, 2022

Belgrad'da İzmir Marşı.. ???? YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA #AnadoluEfes pic.twitter.com/vma18HcCCP — Atatürk'ün Yolu (@AtaturkunYoIu) May 21, 2022

#AnadoluEfes'in kupayı kaldırdığı an… pic.twitter.com/iBDM7u9eH9 — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) May 21, 2022

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel