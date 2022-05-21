Anadolu Efes, Avrupa Şampiyonu Oldu - Haberler

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'daki karşılaşmada Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla yenerek şampiyonluk kupasına ulaştı.

Ard arda üçüncü kez finalde mücadele eden Anadolu Efes, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürecek.