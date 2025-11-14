Anadolu'dan genç sanatçı adayları İstanbul'da bir araya geldi

Sanatın daha geniş kitlelere yayılması hedefiyle genç sanatçıları destekleme motivasyonu taşıyarak faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, "Anadolu'dan İzlenimler" projesinin altıncı etabı için Anadolu'nun yetenekli sanatçı adaylarını İstanbul'a getirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 11 ildeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören 35 öğrenci, İstanbul Ticaret Odası (İTO) desteğiyle düzenlenen tanışma toplantısı etkinliğinde bir araya geldi.

Hünkar Kasrı gezisiyle başlayan etkinlik, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Selin Bozkurt ve dernek üyelerinin katılımıyla İTO Merkez Binası'nda verilen yemekle sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selin Bozkurt, genç sanatçıların yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri alanlar sunmanın derneğin temel hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Sanatın hem toplumun ortak hafızasını beslediğini hem de gençlerin dünyayı kendi özgün bakış açılarıyla yeniden yorumlamalarına imkan tanıdığını kaydeden Bozkurt, "Anadolu'dan İzlenimler, projesiyle amacımız, Anadolu'nun yetenekli öğrencilerini bir araya getirerek onlara eşit imkanlarla yeni ufuklar açmak. İTO'nun bu süreçte sunduğu katkılar, projemizin etkisini güçlendiriyor ve genç sanatçıların görünürlüğünü artırıyor." ifadelerini kullandı.

"Anadolu'dan İzlenimler" projesi hakkında

İyilik İçin Sanat Derneği, Anadolu'nun farklı şehirlerindeki başarılı öğrencileri sanat dünyasıyla buluşturduğu proje kapsamında şimdiye kadar 60 ilden 180 öğrenci İstanbul'da ağırlandı.

Projenin 6. döneminde ise Kayseri, Karaman, Diyarbakır, Çorum, Van, Rize, Kastamonu, Burdur, Erzurum, Nevşehir ve Elazığ illerinden gelen 35 öğrenci İstanbul'da misafir ediliyor.

Projenin 6. döneminde Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde eğitimini sürdüren genç sanatçı adayları, birçok sanat noktasını ziyaret edip ve şehrin çeşitli yerlerindeki kültür miraslarını yakından inceleme fırsatı yakalayacak.