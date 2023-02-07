Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından depremle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplara soruşturma Güncel Haberler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya aracılığıyla yanıltıcı bilgiler paylaşan 58 sosyal medya hesabı hakkındaki soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için talimat verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya aracılığıyla yanıltıcı bilgiler paylaşan 58 sosyal medya hesabı hakkındaki soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için talimat verdi. Başsavcılık, dün meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya üzerinden halk arasında endişe, korku veya panik amacıyla yanıltıcı bilgiler paylaşan 58 sosyal medya hesabı hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılıkça başlatılan resen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespiti ve yakalanması yönelik kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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