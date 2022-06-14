Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'cinsel istismar' açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin tutuklandığını ve hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldığını bildirdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta bir kişinin torununa cinsel istismarda ve tehditte bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Dosya kapsamının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan tutuklama talebi doğrultusunda 13 Mayıs'ta Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli A.T'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma sonucunda şüpheli hakkında atılı suçlardan yargılanması istemiyle 10 Haziran'da İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, şüpheli halen atılı suçlardan tutukludur."