Anadolu Basın Birliği, dezenformasyonla mücadele için harekete geçiyor

Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Musa Çakır, dezenformasyonla mücadele edeceklerini ve gazetecilik mesleğinin itibarını yeniden kazanmak için tüm meslektaşları birlikte hareket etmeye çağırdıklarını söyledi. Ayrıca, Erzurum'da farkındalık oluşturma adına etkinlikler düzenleyeceklerini ve kamu ziyaretleri yapacaklarını belirtti.

Anadolu Basın Birliği (ABB) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Musa Çakır, "Dezenformasyonla ilgili olarak elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Genel merkezi Ankara'da bulunan Anadolu Basın Birliği'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Erzurumlu Gazeteci-Yazar Mehmet Musa Çakır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca koordine edilen dezeformasyonla mücadele sürecine tam destek verdiklerini söyledi. ABB olarak kendilerinin de paydaşı oldukları bu sürecin, kamuoyunun doğru bilgi edinme hakkının temini için çok önemli olduğunu dile getiren Çakır, "Gazetecilik mesleğinin itibar kaybı yaşamaması ve maalesef kaybedilen güvenin yeniden kazanılması için tüm meslektaşlarımızı dezenformasyonla hep birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Farkındalık hareketi

Önümüzdeki günlerde Anadolu Basın Birliği olarak Erzurum'da kapsamlı bir panel program organize edecekleri bilgisini veren Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Musa Çakır, "Erzurum'da hem mesleki hem de toplumsal açıdan farkındalık oluşturma adına birçok etkinliğimiz olacak. Bu etkinlikler sayesinde gerçekten gazetecilik yapan meslektaşlarımızla birlikte sözde gazetecilik yapanlara karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayacağız. Sosyal medyayı, kimi yayın kuruluşlarını ve yine gazetecilik meslek onurunu ayaklar altına alanları; kişi, kurum ya da kuruluşları, siyasetçileri, iş insanlarını ve belediye başkanlarını sırf maddi çıkarları için kıskaca alanları el ele vererek inşallah silip süpüreceğiz" diye konuştu.

Kamu ziyaretleri başlayacak

Bu doğrultuda Erzurum'daki kurum ve kuruluşları ziyaret edeceklerini, bürokratlar, belediye başkanları, siyasetçiler, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla istişare edeceklerini anlatan ABB Genel Başkan Yardımcısı Çakır, "Bu ziyaret ve istişare buluşmalarında beklentiler, talepler, şikayetler ve yakınmalara dair görüş alışverişinde bulunacağız. Mesleki açıdan rahatsızlık uyandıran hususlar neler, bunları soracağız, çeşitli tespitlerde bulunacağız. Daha sonra çözüm bekleyen sorunları masaya yatıracak ve atmamız gereken adımları belirleyeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM