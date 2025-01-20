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Anadolu Ateşi, 'Troya' Gösterisi ile AKM'de Sahne Aldı

Anadolu Ateşi, 'Troya' Gösterisi ile AKM'de Sahne Aldı
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Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan Anadolu Ateşi dans topluluğu, 'Troya' isimli gösterisiyle seyircilerle buluştu. Halk dansları, bale ve modern dans gibi disiplinleri bir araya getiren topluluk, etkinliği ile 3 bin yıllık Troya'nın mistik dünyasını sahneye taşıdı.

Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi dans topluluğu, "Troya" gösterisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne aldı.

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen topluluk, bugüne kadar 100'den fazla ülkede 50 milyon seyirciyle buluştu.

Troya gösterisinde, dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya'ya dair 3 bin yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor.

Geçen sene 25. yıllarını geride bırakan topluluğun genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan üstleniyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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