Anadolu Ateşi 25. Yılını Kutladı

Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan "Anadolu Ateşi" dans topluluğu, 25. yılında AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Farklı yörelerden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran prodüksiyonu ile dansı ve Anadolu'nun tarihini bir araya getirerek izleyicilere özel bir deneyim sunan gösteri, ilgiyle izlendi.

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, gösteri öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yılki bütün gösterilerin 25. yıl kutlaması kapsamında yapıldığını belirterek, "Almanya'da 3 turne yaptık, yurt dışında da 25. yılımızı kutladık. 1999'un 13 Aralık tarihinde başlamıştık, o günden bugüne 112 ülkede milyonlarca seyirciye ulaştık. Anadolu'nun eşsiz kültürünü Sibirya'dan Bahreyn'e, bütün Rus coğrafyasından Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerika'ya kadar bütün dünyada gezdirdik." dedi.

Mustafa Erdoğan, gösterinin biletlerinin bir ay önceden tükendiğine dikkati çekerek, "Bizi 25 yıldır destekleyen Türkiye'deki ve dünyadaki bütün seyircilerimize saygılarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Yeni projelerle seyircimizin karşısında olacağız"

İlk gösteriden bugüne 25 yıldır sürekli kendilerini yenilediklerini, geliştirdiklerini ve yeni projeler yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "90 kişilik bir kadrodan 2 bin kişilik kadroya yükseldik. Okulumuzda 2 bine yakın öğrencimiz var, bugünkü gösteride onlar da olacaklar. Hep daha iyisiyle, hep daha kalitelisiyle hep yeni projelerle seyircimizin karşısında olacağız." diye konuştu.

Gösteri için yüzlerce saat çalıştıklarını ve bugünkü gösteride yaklaşık 400 dansçının yer aldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"3 bin figür Anadolu için hiçbir şey değil. Yani her yöremizden birkaç proje çıkacak kadar halk danslarımız var. Halk kültürümüz, halk edebiyatımız çok zengin. Biz sadece bir kısmını, bir kuyumcu titizliğiyle alıp, yorumlayıp, işleyip seyirciye gösteriyoruz. Ama bundan sonra yapılacaklarda yeni yeni derlemeler, yeni araştırmalar ve yeni figürler gelecek tabii ki."

Erdoğan, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun dünyanın en güzel salonlarından biri olduğunu, daha önce oynadıkları dünyadaki pek çok büyük ve güzel salondan çok daha iyi olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen dünya standartlarında bir proje olan Anadolu Ateşi gösterisi, 25 yıldır izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.