Anadolu Aslanları İş Adamları, istikrar için Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı Açıklaması

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, ülkede istikrarın devam etmesi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini kaydetti.

Kacar, yaptığı açıklamada, son 21 yılda sağlıktan ulaşıma, eğitimden teknolojiye, savunma sanayiden turizme her alanda devasa yatırımlar yapıldığını ve Türkiye'nin dünyada önemli bir ülke konuma ulaştığını belirtti.

Terörle mücadelenin ülke sınırlarının dışına taşınmasıyla güvenli bir ülke oluşturulduğunu anlatan Kacar, her alanda ülkede bir istikrar oluşturulduğunu bildirdi.

Yapılan her yatırımın, atılan her adımın iş dünyasına pozitif yansıdığını vurgulayan Kacar, şunları kaydetti:

"Kendi tükettiğini kendi üreten bir ülke haline geldik. Bölünmüş yollar, tüneller, köprüler, havalimanlarıyla Türkiye'nin yurt içinde ve dışında bağları kuvvetlendi. Ürettiğini dünyanın en uç noktasına kadar gönderebilen global bir Türkiye var. İhracatın, yatırımın önündeki engeller aşıldı. Bu açıdan iş dünyası olarak istikrarın devam etmesi için yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam etmek istiyoruz."

Togg, İHA, TCG Anadolu Gemisi, HÜRJET, milli muharip uçağı KAAN, Atak helikopterleri, İMECE uydusu, hızlı tren gibi projelerin istikrar sayesinde hayata geçirildiğine işaret eden Kacar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün güçlü bir Türkiye varsa gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sergilenen kararlılık sayesindedir. Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan MİT krizi, Gezi olayları, darbe girişimi, ekonomi üzerine oynanan oyunlar, dik duruş sayesinde bertaraf edilebildi. Aksi takdirde ülke bugün bir kaos içinde olabilirdi. Bu ülke koalisyon dönemlerini de gördü, istikrar olmadığı için ilerleme kaydedemedi. İş insanları olarak Türkiye'nin yeniden eski dönemlerine gitmesini istemiyoruz. Türkiye'nin yeni yatırımlarla daha da gelişmesini, daha fazla üretmesini, daha fazla ihracat yapmasını ve güvenli bir ülke imajının devam etmesini istiyoruz."

Kacar, güvenli bir ortam sayesinde ülkenin hem turizm hem de yatırım konusunda dünyanın da gözde ülkeleri haline geldiğini belirtti.

Bir dönem insanlar arasında başörtülü, örtüsüz, Kürt, Türk gibi ayrımlar yapılarak ülke gündeminin meşgul edildiğini ifade eden Kacar, bugün ise ülke gündemini yatırımların oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 21 yılda güçlü liderle çok iş başardığını vurgulayan Kacar, kazanımların kaybedilmemesi ve yenilerinin yapılması için 14 Mayıs'tan sonra da Türkiye yüzyılının mimarı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini kaydetti.