Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Fil Yürüyüşü ile Devam Ediyor

Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Fil Yürüyüşü ile Devam Ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatının fil yürüyüşü ile sürdüğünü duyurdu. Tatbikat ile ilgili görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatının "fil yürüyüşü" ile devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı fil yürüyüşü ile devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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