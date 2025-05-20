Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Fil Yürüyüşü ile Devam Ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatının fil yürüyüşü ile sürdüğünü duyurdu. Tatbikat ile ilgili görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatının "fil yürüyüşü" ile devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı fil yürüyüşü ile devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel