Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatının "fil yürüyüşü" ile devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı fil yürüyüşü ile devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.