Anadolu Ajansı, Yılın En İyi Haber Ajansı Ödülüne Layık Görüldü

Anadolu Ajansı, Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri gecesinde 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülünü kazandı. Ödülü Anadolu Ajansı adına Görüntülü Haberler Editör Yardımcısı Vekili Mehmet Ali Şitilbay aldı. Şitilbay, ödül için teşekkür ederek Anadolu Ajansı'nın üretmeye ve ilerlemeye devam edeceğini belirtti.