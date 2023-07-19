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Anadolu Ajansı, Yılın En İyi Haber Ajansı Ödülüne Layık Görüldü

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Anadolu Ajansı, Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri gecesinde 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülünü kazandı. Ödülü Anadolu Ajansı adına Görüntülü Haberler Editör Yardımcısı Vekili Mehmet Ali Şitilbay aldı. Şitilbay, ödül için teşekkür ederek Anadolu Ajansı'nın üretmeye ve ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri gecesinde "Yılın En İyi Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

Şişli'de bir otelde düzenlenen törende, ödülü Anadolu Ajansı adına Görüntülü Haberler Editör Yardımcısı Vekili Mehmet Ali Şitilbay aldı.

Şitilbay, ödül için teşekkür ederek Anadolu Ajansı olarak üretmeye ve ilerlemeye katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Furkan Gençoğlu - Güncel

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