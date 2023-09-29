Anadolu Ajansı, TEKNOFEST İzmir'in heyecanını dünyaya aktarıyor

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir buluşmasında standıyla yerini alan Anadolu Ajansı (AA), festival coşkusunu dünyaya aktarıyor, ziyaretçilerine temsili muhabirlik deneyimi yaşatıyor.

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir buluşmasında standıyla yerini alan Anadolu Ajansı (AA), festival coşkusunu dünyaya aktarıyor, ziyaretçilerine temsili muhabirlik deneyimi yaşatıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST İzmir'de organizasyonun 9. kez global iletişim ortağı olan AA, gelişmeleri anbean takip ediyor.

Festival alanında kurulan AA standında başta gençler olmak üzere ziyaretçiler, muhabirlik ve foto muhabirliğini deneyimliyor. Kamera karşısına geçen ziyaretçiler, AA mikrofonuyla sunum yapıyor.

Haberin mutfağını görüyorlar

TEKNOFEST İzmir'i takip eden AA ekipleri de haber, fotoğraf ve görüntülerini, stantta yer alan "AA Haber Merkezi"nde hazırlıyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalini 30'dan fazla personelle takip eden AA, alandan canlı yayın, rutin ve özel haberlerle gelişmeleri abonelerine ve dünyaya aktarıyor.

Stant ziyaretçileri ise haber, görüntü ve fotoğraf üretim sürecini "haberin mutfağında" görme imkanı buluyor.

Festivalin mesajını güçlü şekilde aktarma görevi

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de AA standında yürütülen çalışmalara katıldı.

AA standını ziyaret eden İzmir Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi İlkokulu öğrencilerine hediye veren Karagöz, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA Haber Merkezi'nde festivali takip eden muhabir, fotomuhabirleri ve kameramanlarla da bir araya gelen Karagöz, festivalin mesajının en güçlü şekilde aktarılmasında ekip olarak önemli görevlerinin bulunduğuna işaret etti.

AA yayınları da stantta

AA'nın TEKNOFEST İzmir alanında ürettiği içerikler, abonelerin yanı sıra kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor.

Anadolu Ajansının süreli yayınları ve basılı eserlerinin tanıtıldığı stantta deneyimli muhabirler ve editörlerce hazırlanan, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin derlendiği kitap ve dergiler hakkında bilgi veriliyor.

Stantta yer alan Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıkları, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız", "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl", "100 Yıllık Türkiye", "Gökyüzünden Türkiye", "Karantina", "Muhabir-Habercinin Temel Kitabı" ve "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" gibi AA eserleri de ziyaretçilerden ilgi görüyor.