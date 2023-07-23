Anadolu Ajansı, Şuşa'da Azerbaycanlı gazeteciler için eğitim programı düzenledi

Anadolu Ajansı (AA), Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da organize edilen "Global Media Forumu" kapsamında Azerbaycanlı genç gazeteciler için eğitim programı düzenledi.

Programda, AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, Türkiye'de düzenlenen Savaş Muhabirliği Eğitimi hakkında sunum yaptı.

İşbilir, çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin tarih, harita ve ilk yardım gibi bilgi ve becerilere sahip olması gerektiğini vurgulayarak, psikolojik olarak hazırlıklı olmanın da önemine dikkati çekti.

AA Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler foto muhabirliği konusunda sunum yaptı.

Çatışma bölgelerinde yaşadıklarını gazetecilerle paylaşan Sevenler, gazetecinin can güvenliği için yapılması gerekenler hususunda tavsiyelerde bulundu.

Sevenler, genç gazetecilere olağanüstü ve zor şartlarda gazetecilik yapmak için nasıl bir donanım sahibi olunması gerektiğini uygulamalı örneklerle anlattı.

"AA Haber Akademisinin eğitimlerini Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşıyoruz"

AA Haber Akademisi Müdürü İşbilir, program sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki iletişim ve medya alanındaki işbirliğinin her geçen gün derinleştiğini, "AA Haber Akademisinin eğitimlerini Azerbaycanlı kardeşleriyle paylaştıklarını" söyledi.

Bölgede çatışmaların arttığını belirten İşbilir, gazetecilerin görevlerini yaparken canlarını korumasının esas olduğunu dile getirdi.

İşbilir, şunları kaydetti:

"Biz de savaş muhabirliği eğitiminde gazetecilerin canlarını ve ekipmanlarını koruyarak haber paylaşmaları için bu eğitimleri düzenliyoruz. 2. Karabağ Savaşı öncesinde ve sonrasında Azerbaycanlı gazetecilere bu eğitimleri verdik, çok faydalarını gördük. Şuşa Global Media Forumu kapsamında da kısa bilgilendirme ve uygulama eğitimi gerçekleştirdik. Umuyoruz ki Azerbaycanlı genç gazeteciler, bu eğitimleri alarak, bu tecrübeleri elde ederek kapasitelerini geliştirir ve önümüzdeki yıllarda Azerbaycan'ın sesini, çatışmaların ve krizlerin gerçek yüzünü dünyaya doğru bir şekilde paylaşır."