Anadolu Ajansı Strateji ve Vizyon Kampı Antalya'da başladı

Anadolu Ajansı (AA) Strateji ve Vizyon Kampı-AA Autumn Camp 23, Antalya'da başladı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesislerinde iki gün sürecek kampın açılış konuşmasını yapan AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, göreve geldiği günden itibaren temel hedeflerinin AA'yı dünyanın en önde gelen haber ajanslarından birisi haline getirmek ve uluslararası alandaki rekabetçi gücünü artırmak olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda son bir yıl içerisinde kapsamlı bir kurumsal dönüşüm ve reorganizasyon süreci gerçekleştirdiklerini belirten Karagöz, AA bünyesinde attıkları yeni adımlarla şirketin marka değerini uluslararası alanda daha bilinir kıldıklarını dile getirdi.

Son dönemde dünyanın önde gelen haber ajansları ve kurumlarıyla yeni işbirlikleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karagöz, Avrupa haber'>Haber Ajansları Birliği (EANA) ve Asya Pasifik Haber Ajansları Birliğinde (OANA) daha etkin bir rol oynadıklarını kaydetti.

AA'nın bu kapsamda 22-25 Ekim tarihlerinde OANA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansına ev sahipliğini yapacağını açıklayan Karagöz, Balkan Haber Ajansları Birliğinin (ABNASE) dönem başkanlığını da Eylül 2023 itibarıyla AA'nın üstlendiğini ifade etti.

"AA olarak görsel içeriklerimizle küresel arenada fark yaratıyoruz"

AA'nın uluslararası haber ajansları arasındaki rekabetçi gücünün en çok görsel içeriklerde görüldüğünü bildiren Serdar Karagöz, şöyle devam etti:

"Bugün uluslararası haber ajansları arasında AA'nın çalışmalarının ön plana çıktığını görüyoruz. Bu alandaki gücümüzü gösteren en somut örneklerden birisi Rusya-Ukrayna Savaşı oldu. Savaş esnasında en etkili ve dünya medyasının en çok kullandığı görsel içerikleri AA servis etti. Yine 6 Şubat depremleri esnasında AA yüzlerce çalışanıyla sahadaydı. Depreme ilişkin tüm gelişmeleri dünyaya aktardı. Hedefimiz küresel rekabetteki bu gücümüzü daha da artırmak ve dünyanın en iyi haber ajansı olmak. Özellikle görsel içeriklerimizle küresel arenada fark yaratıyoruz. Bu alandaki başarımızı artırmak, daha da güçlü bir ajans haline gelmek ajansımızın finansal olarak güçlendirilmesi anlamına da geliyor. Bu sayede AA, Türkiye'de hizmet ihraç eden şirketler arasına girdi. Ülkemizin ihracatına görsel içerik satışıyla katkı sağlamaya başladık."

Yurtdışı satış gelirlerinin son bir yılda çok ciddi arttığına işaret eden Karagöz, personel kapasitesini de bu doğrultuda şekillendirdiklerini, AA'nın son dönemde çok sayıda iyi eğitimli ve yetenekli genci istihdam ettiğini belirtti.

AA'nın uluslararası alandaki rekabetçi gücünün ve marka değerinin artmasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un desteklerinin de çok etkili olduğunu söyleyen Karagöz, bu sebeple Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'a teşekkür etti.

"AA, köklü bir ajans ve Türkiye tarihinin bir parçası"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da AA'nın köklü bir ajans ve Türkiye tarihinin bir parçası olduğunu belirtti.

AA'nın, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesi verdiği dönemde kurulduğunu ve bu mücadeleyi yazdığını hatırlatan Altun, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansının tarihi, Türkiye'nin, Türk modernleşme tarihinin bir parçası, onun hem yazanı, o tarihin hem de yapanı. Bu anlamda değerlendirdiğinizde belki Türk modernleşme tarihinin tüm özelliklerini hem ülke anlamında hem açmazlarını bünyesinde barındıran bir kurum. Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılında Anadolu Ajansı çok merkezi bir rol oynadı ve inşallah Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da Türkiye Yüzyılı'nda da Anadolu Ajansı yine tarihi bir rol oynayacak ve yeni dönemin de ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun bir şekilde yapılanmaya devam edecek."

Altun, Türkiye'nin, özellikle salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası dünyada önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türkiye'de yaşanan gelişmelerin ve Türkiye'nin dünya meselelerindeki tutumunun tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini anlatan Altun, bunu geçen hafta BM, önceki hafta da G20 toplantılarında daha net görebildiklerini kaydetti.

Erdoğan'ın, 2 haftalık yaptığı görüşmelerde ve muhataplarıyla yaptığı konuşmalarda küresel bir oyuncu olduğunu aktaran Altun, "İklim krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz, Akdeniz jeopolitiği, Kafkasya'da, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Afrika'daki güç savaşları... Bütün bunlar Cumhurbaşkanı'mızın, hiçbirinin diğerinin alternatifi olmayacak şekilde temel gündem maddeleriydi. Bütün muhatapları, bu konuda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'mızın pozisyonunu irdeleyen bir yaklaşım içindeydi." diye konuştu.

Altun, Türkiye'nin gelişiminde AA'nın da önemli bir misyon üstlendiğini ve küreselleşme alanında önemli adımlar attığını belirtti.

Birçok ülkede AA'nın ofisleri ve temsilcilikleri olduğunu anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Küresel meseleleri haberleştirmeye, gündemi küreselleştirmeye ve Türkiye perspektifiyle küresel konulara, meselelere daha ilgi göstermeye başladı. Yine bence son dönemde Anadolu Ajansının başardığı önemli hususlardan bir tanesi, bağlamsız, mesnetsiz bir kozmopolitizm yerine ayakları yere basan, iddialı bir Türkiyelilik tecrübesi, refleksi ortaya koydu. Uluslararasılaştı, küreselleşti ama Türkiye merkezli bir haber ajansı olmayı da çok önemli bir mesele olarak gördü."

AA'nın haber ajansı olarak çok önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen Altun, "Bugün Anadolu Ajansının üretimleri olmamış olsa Türk medyasında 4 haberden 3'ü olmaz. Haber performansı oldukça kritik ve içerik üretimi gerçek anlamda ciddi." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, dünyada ciddi dijital faşizm saldırılarının yaşandığını ve internetle başlayan, sosyal medyayla yoğunlaşan, yapay zekayla zirveye ulaşan süreçte ciddi dezenformasyonların ortaya çıktığını dile getirdi.

Sistematik dezenformasyon kampanyalarının bugün haber sektörünün, haber ajanslarının en ciddi meydan okumalarından biri olduğuna işaret eden Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternetle beraber başlayan, sosyal medyayla yoğunlaşan ve yapay zekayla iyice zirveye çıkan, başa çıkılması giderek zorlaşan bir dezenformasyon saldırısıyla karşı karşıyayız. Şu anda mesleğimiz çok ciddi tehdit altında. Gerçek anlamda insanı devre dışı bırakan, hakikate savaş açan bir süreçle karşı karşıyayız. Çok açık ve net söylememiz lazım. Karşımızda bir dijital çöplük var ve siyasal doğruculuk gereği, sözüm ona liberal bazı değerlere bağlılık gereği, ifade özgürlüğü ve benzeri kavramlar gereği bizim bu dijital çöplüğü kutsamamız ve habercilik yerine buradaki üretimleri 'vatandaş gazeteciliği' diye benimsememiz bekleniyor. Oysa son 20 yılın tecrübesi bize gösterdi ki habercilik çok ciddi bir iştir ve bu anlamda biz gerçekten meslek namına bir mücadele ortaya koymak ve haberi savunmak zorundayız. Anadolu Ajansının bu süreçte küresel bir mücadelenin öncüsü olabileceğini düşünüyorum."

Sosyal medyada yer alan her şeyin doğru olmadığına dikkati çeken Altun, AA'nın "Teyit Hattı", "Ayrımcılık Hattı", "Yeşil Hat" adımlarının önemine işaret etti.

Altun, sosyal medyayı gerçekten bir bilgi kaynağı olarak kullanan çok geniş bir kesim olduğunu vurguladı, bilgi kaynağı olarak sosyal medyanın tercih edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.