Anadolu Ajansı personeli kan bağışında bulundu
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Anadolu Ajansı (AA), 155. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Kızılay ile kan bağışı etkinliği düzenledi.
Anadolu Ajansı (AA), 155. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Kızılay ile kan bağışı etkinliği düzenledi.
Türk Kızılay tarafından kan bağışı için AA Genel Müdürlüğü bahçesine stant kuruldu.
Kan bağışında bulunmak isteyen AA personeli, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.
Stantta görevli doktorun onayının ardından bağışta bulunan AA çalışanları, tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel