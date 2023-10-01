Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan kıdemli muhabir Yasin Dikme, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dikme, Şanlıurfa ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki savaş ve sınırdaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan kıdemli muhabir Yasin Dikme, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öğleden sonra evinde kalp krizi geçiren 43 yaşındaki Dikme, yakınları tarafından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dikme, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çok sayıda haber, görüntü ve fotoğrafa imza atmıştı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1980'de dünyaya gelen Dikme, Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ile Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu.

2010 yılından bu yana AA'da kameraman ve muhabir olarak görev yapan Dikme, iki yıl önce kıdemli muhabirliğe terfi ettirilmişti.

Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğüyle tanınan Dikme, Şanlıurfa ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki savaş ve sınırdaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.

Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Dikme, çok sayıda haber, fotoğraf ve görüntüye imza atmıştı.

Yasin Dikme, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen Zoom 2012'de "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" kategorisinde "Suriye Bombası" isimli görüntüsüyle ikinciliği elde etmişti.

Dikme, aynı derneğin 2019'da düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Yılın Haber Görüntüsü" dalında ve 2021'de düzenlenen 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda da "Spor Haber" kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Yasin Dikme, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AA Genel Müdürü Karagöz'den başsağlığı mesajı

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Yasin Dikme'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Karagöz mesajında, "Bugün, değerli bir çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şanlıurfa'da görev yapan çok değerli kıdemli muhabirimiz Yasin Dikme, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm AA ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da "Uzun yıllar Şanlıurfa'da haberleri ile ajansımıza değer katan kıdemli muhabirimiz Yasin Dikme'yi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Rahmeti Rahmana kavuşan güzel dostumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.