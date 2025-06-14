Anadolu Ajansı, Kayseri Medya Yarışması'nda 4 Ödül Kazandı

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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği geleneksel medya yarışmasında Anadolu Ajansı muhabirleri, çeşitli kategorilerde toplamda 4 ödül aldı. Ödüllerin takdim töreni 24 Temmuz'da yapılacak.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) geleneksel olarak düzenlediği "Medya Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 2 farklı dalda 4 ödül kazandı.

KGC'den yapılan açıklamaya göre, yarışmada dereceye girenler belli oldu.

Jüri Başkanlığını KGC Başkanı Metin Kösedağ'ın yaptığı toplantı, Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışma sonucunda 2024 yılında çeşitli dallarda 4 eser birinciliğe layık görüldü, 7 esere de mansiyon ödülü verildi.

AA'ya 4 ödül

Yarışmada Haber (Yazılı - Görsel) kategorisinde AA muhabiri Esma Küçükşahin, "Bu kıraathanede kadınlar okeye dönüyor" haberiyle ikinci, Tunahan Akgün de "Su altında kalan mahallenin üzerinde balık avlıyor" başlıklı haberiyle üçüncü oldu.

Fotoğraf kategorisinde AA muhabiri Ergün Haktanıyan, "Erciyes'in eteklerinde yayılan mandaların sayısı devlet desteğiyle arttı" haber fotoğrafıyla birincilik, Müzahim Zahid Tüzün de "Kayseri'de Ortaseki Ormanları ziyaretçilerini bekliyor" fotoğrafıyla ikincilik elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerinin takdim edileceği tören, 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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