"Anadolu Ajansı Haber Ödülü"nü alan gazeteciler AA'ya değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) tarafından Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla TBMM himayelerinde düzenlenen "Anadolu Ajansı Haber Ödülleri" yarışmasında dereceye girerek ödül alan gazeteciler, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ilk defa düzenlenen "Anadolu Ajansı Haber Ödülleri" yarışmasının ödül töreni, dün Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelerin de değerlendirildiği yarışmada, 3 kategoride 8 ödül dağıtıldı.

Büyük Ödül kategorisinde, "Ben bilmem joker bilir" başlıklı haberiyle "Yılın Haberi Ödülü"nü alan Milliyet Gazetesi'nden Ozan Ömer Kadüker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'nin ev sahipliğinde, Cumhuriyet'in sesi olan 105 yıllık Anadolu Ajansı tarafından ödüllendirilmek, ödülün ilk yılında böyle bir başarıyı elde etmek benim için gurur verici. Bu ödül, gazetecilikte emeğin ve araştırmanın hala değer bulduğunu hissettirdi. Eğitim alanında çalışan bir gazeteci olarak, ehliyet sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin bir haberle ödül almak ise ayrı bir anlam taşıyor. Böyle haberlerin kamu yararına hizmet etmesi ve resmi kurumların dikkatini çekerek harekete geçirmesi, mesleğimizin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ödül benim için hem mesleki tatmin sağladı hem de yeni konulara yönelmem için teşvik edici oldu. Anadolu Ajansı'na ve bu ödüle beni layık gören jüri üyelerine teşekkür ederim."

"Mecra Ödülleri" kategorisinde "Kadın Hakime Şok Rapor" haber başlığıyla "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nün sahibi olan Sabah Gazetesi'nden Halit Turan da ödülün yalnızca haberin değil, hakikatin peşinde ısrarla koşan gazeteciliğin ödülü olduğunu belirtti.

Turan, "Anadolu Ajansı'na bu değerli ödül için, jürinin takdiri için, TBMM çatısı altında böylesine anlamlı bir buluşmayı gerçekleştiren tüm kurumlara teşekkür ederim. Bu ödülü, doğru haber uğruna çalışan tüm gazeteciler adına almış bulunuyorum." dedi.

Ödülün başarıdan ziyade, "doğrunun gücüne duyduğu inancın tescili" olduğunu ifade eden Turan, "Jürinin, günlerce konuşulan, tüm yayın kuruluşlarında gündem olan sonrasında belgeseli yapılan özel haberimizi değerlendirmesi benim için gerçekten önemliydi." diye konuştu.

"Mecra Ödülleri" kategorisinde "Kudüs'te Gazeteciye Saldırı" haberiyle "En İyi Televizyon Haberi Ödülü"ne layık görülen CNN Türk'ten Halil Kahraman ise "CNN Türk markasını birincilikle temsil etmek benim ve ekip arkadaşlarım için büyük bir gurur ve onur." dedi.

Yarışmanın jüri üyelerinin sektörde örnek aldığı değerli isimler olduğunu belirten Kahraman, ödüle layık bulunduğu için jüri üyelerine ve sahada çalışırken kendilerine destek olan tüm yöneticilerine teşekkürlerini sundu.

"Bunun gibi pek çok projeye daha fazla imza atma noktasındaki hevesimizi arttırdı"

Aynı kategoride "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü"nü, "Uyuşturucu" başlıklı haberiyle alan GDH Dijital'den Yasin Tekşen ise bu yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'nde ödüle layık görülmekten mutlu olduğunu belirtti.

Tekşen, şunları kaydetti:

"'Uyuşturucu' ve akabinde yayınladığımız 'Kumar' belgeselleriyle toplumda kanayan bazı yaralara dikkat çekmek istemiştik. Bunu da bir dijital platform üzerinden hayata geçirdik. Ne mutlu ki Anadolu Ajansı ve jüri üyeleri de bu toplumsal sorumluluk ve farkındalık amacı taşıyan projeleri ödüle layık gördü. Bizim de bunun gibi pek çok projeye daha fazla imza atma noktasındaki hevesimizi arttırdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

"Bu ödül, tüm Filistin halkının direncine adanmış bir vefadır"

"Jüri Özel Ödülleri" kategorisinde "Filistinliler Acılarında Bile Allah'a Hamdedince Müslüman Oldum" başlıklı haberiyle "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"nün sahibi Yeni Şafak Gazetesi'nden Dilber Dural da, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Haberi hazırlarken hissettiğim sorumluluk, bu insanların inancına ve sabrına tanıklık eden bir ses olma çabasından ibaretti. Bu ödül, Gazze'deki kadınların, şehit edilen meslektaşlarımın ve tüm Filistin halkının direncine adanmış bir vefadır. Onların her 'Elhamdülillah'ı, karanlığın içinde bile ışığın var olduğuna dair bir hatırlatmadır. Anadolu Ajansı'na, 105 yıllık köklü mirası ve cesur haberciliğiyle bu çalışmayı görünür kıldığı için teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'nın kurucularından Halide Edip'in cesareti ve toplumsal duyarlılığı, özellikle kadın gazeteciler için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu ödül, hem Gazze'deki direnişe hem de hakikatin izini süren tüm gazetecilere bir selam niteliğinde."

"Anadolu Ajansı aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz"

"Jüri Özel Ödülleri" kategorisinde "Gökçeada Açıklarında Avlanan Balıkçının Teknesine Yunan Unsurlarınca Hasar Verildi" haberiyle "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü"nün sahibi olan Efe Özdemir, Anadolu Ajansı'ndan bu ödülü almanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yunan botunun Zürafa Kayalıkları'nda bize saldırdığı anları kaydederken tek düşüncem, yaşadığımız gerçeği olduğu gibi insanlara göstermekti. Bu olay sadece bir haber değil, orada her gün yaşanan mücadelenin bir parçası. Biz her gün Zürafa Kayalıkları'nda bu mücadeleyi veriyoruz ve Anadolu Ajansı aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ben bir balıkçıyım, babam İlker Reis ile yıllardır aynı sularda ekmeğimizi kazanıyoruz. O gün yaşadıklarımızın, ülkemizin haklı duruşunu ve sahadaki gerçekleri yansıtması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ödül, hem bizim emeğimizin, hem de mavi vatana sahip çıkan herkesin emeğinin bir karşılığıdır. Destek veren herkese teşekkür ederim. Bundan sonra da doğruyu, gerçeği ve yaşadıklarımızı paylaşmaya devam edeceğim."

"Jüri Özel Ödülleri" kategorisinde "Türk Dil Kurumu (TDK) Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"ne,"İstasyondaki Şair: Yahya Kemal'in Erzurum Yolculuğu" ile layık görülen Yeni Şafak'tan Ayşe Olgun, Yahya Kemal Beyatlı'nın Erzurum yolculuğu üzerine hazırladığı haberin ödüle değer görülmesinin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.

Yahya Kemal Beyatlı'nın, "Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir." sözünü anımsatan Olgun, şöyle devam etti:

"Türkçemizin güzelliğine meftun bir şair üzerine yaptığım bu haberin özellikle 'Türk Dil Kurumu Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü'ne layık görülmesi bu anlamda ayrı bir öneme sahip. Ayrıca Anadolu Ajansı'na ve jüri ekibine gazetecilik mesleğinde diğer alanlara göre daha 'kenarda kalan' kültür sanat alanından bir habere ödül verilmesi, bu alanda çalışan gazeteciler adına da umut verici. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum."

"Bir gazetecinin en büyük zenginliği bu ödüllerdir"

"Jüri Özel Ödülleri" kategorisinde "Parlamento Özel Ödülü"ne layık görülen Milliyet Gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Anadolu Ajansı (AA) Haber Ödülleri Töreni'ne katılamadığını belirtti.

İstemi, "Özellikle Anadolu Ajansı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz'ün bana yaklaşımında, sevgiyi ve saygıyı derinden hissettim. Karagöz'ün bu tavrı, bana tarifsiz mutluluk verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Foto muhabirliğindeki deneyiminin 60 yılı geçtiğine işaret eden İstemi, "Mesleğimde geçen 60 küsur yılı bu törenler taçlandırıyor. Bir gazetecinin en büyük zenginliği bu ödüllerdir, bu ödüllerin verilmesi için düzenlenen törenlerdir. Anadolu Ajansı'na, AA'nın Genel Müdürü Sayın Karagöz'e ve ödüle layık görenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.