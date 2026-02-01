Haberler

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular başladı

Güncelleme:
Anadolu Ajansı, habercilik sektörünün gelişimini desteklemek ve etik değerleri korumak amacıyla ikinci kez Haber Ödülleri Yarışması'nı düzenliyor. Başvurular 28 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek ve çeşitli ödüller verilecek.

Yarışmada, geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelere de ödül verilecek.

Habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında ulusal basında yayımlanmış haberler değerlendirilecek.

3 kategoride 9 ödül verilecek yarışmanın başvuruları, 28 Şubat 2026 tarihine kadar "www.aahaberodulleri.com" internet sitesinden yapılabilecek.

Büyük Ödül kategorisinde "Yılın Haberi Ödülü", Mecra Ödülleri kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü", "En İyi Televizyon Haberi Ödülü", "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü" ile Jüri Özel Ödülleri kategorisinde "TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü", "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü", "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü" ve "Medyada Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü" ile "Parlamento Özel Ödülü" verilecek.

Ana jürinin değerlendirmesiyle belirlenecek olan isimler, geniş katılımlı törenle kamuoyuna duyurulacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Verilecek ödül miktarları şöyle:

"Yılın Haberi Ödülü: 150 bin lira

En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü: 100 bin lira

En İyi Televizyon Haberi Ödülü: 100 bin lira

En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü: 100 bin lira

TDK Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü: 80 bin lira

Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü: 80 bin lira

Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü: 80 bin lira

Medyada Yapay Zeka Kullanımı Özel Ödülü: 80 bin lira

Parlamento Özel Ödülü: 80 bin lira"

Geçen yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini bulmuştu.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
