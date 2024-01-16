Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosu Personeli Hayriye Özçelik'in Cenazesi Toprağa Verildi
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu vefat eden Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosu idari işler personeli Hayriye Özçelik'in cenazesi, Eskişehir'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Özçelik'in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları cenaze törenine katıldı.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 57 yaşında vefat eden Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosunun idari işler personeli Hayriye Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.
Özçelik'in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Alaeddin Camisi'ne getirildi.
Hayriye Özçelik'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Cenaze törenine, Özçelik'in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.