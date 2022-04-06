Anadolu Ajansı 102 yaşında

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırılı gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir ile Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ateş, Ali Kör ve Ramazan Sarıcı, AA'nın Çankırı Bürosu'nu ziyaret etti.

Demir, ziyarette, Anadolu Ajansının 102 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya duyurduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın ilkeli habercilik anlayışıyla örnek bir kurum olduğuna dikkati çeken Demir, tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Bir asrı aşan köklü geçmişiyle, başta İstiklal Mücadelemiz olmak üzere, kamuoyuna en doğru bilgiyi ulaştırmak adına, tüm personeliyle canını ortaya koyarak çalışmalarını ifa eden Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.