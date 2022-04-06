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Anadolu Ajansı 102 yaşında

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Anadolu Ajansı 102 yaşında

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Göç, ziyarette AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın köklü ve öncü bir kuruluş olduğunu ifade eden Göç, ajansın her alanda ön saflarda yer alarak kamuoyunu en iyi şekilde bilgilendirmek için mücadele ettiğini belirtti.

Kurum çalışanlarının da gece gündüz demeden görev başında olduğunu aktaran Göç, "Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi yine yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık eden Anadolu Ajansı köklü bir kurum. Kurtuluş Savaşı'nda çok zor bir görevi yerine getirmiş kamuoyunu bilgilendirmiş bir kurumdur. Anadolu Ajansı'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." diye konuştu.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Anadolu Ajansı, Kırklareli, Türk, GÖÇ, Güncel, Haberler

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