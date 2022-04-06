Anadolu Ajansı 102 yaşında

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara, Anadolu Ajansı bürosunu ziyaret etti.

Kara, ziyaretinde milli mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ifade eden Kara, kurum çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.