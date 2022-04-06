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Anadolu Ajansı 102 yaşında

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Anadolu Ajansı 102 yaşında

Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara, Anadolu Ajansı bürosunu ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara, Anadolu Ajansı bürosunu ziyaret etti.

Kara, ziyaretinde milli mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ifade eden Kara, kurum çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş, Veysel Kara, Güncel, Haberler

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