Anadolu Ajansı 102'nci kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı (2)

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak 102 yıl önce nasıl emperyalizmle haksızlıklarla adaletsizliklerle insan hak ihlalleriyle kadın erkek arasındaki eşitsizlikle mücadele etmek için kurulduysak bugün bu mücadeleyi uluslararası arenaya taşımayı istiyoruz." dedi.

AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla yeni açılan AAtölye'de tören düzenlendi. Törene Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru ile kurum çalışanları katıldı.

Karagöz, törende yaptığı konuşmada en büyük ilham kaynaklarının AA'nın kuruluş hikayesi olduğunu söyledi.

Ajansın milli mücadeleye destek motivasyonuyla kurulduğunu ve 102 yıldır kesintisiz şekilde habercilik yaptığını belirten Karagöz, kuruluşu böyle manidar olan bir kurumda çalışmanın mutluluğu ve gururu içinde olduklarını dile getirdi.

Ajansın 102 yıl önce vatanı kurtarmak için emperyalizmle haksızlıklarla adaletsizliklerle mücadele ettiğini anlatan Karagöz, şöyle devam etti:

"AA'nın kuruluş hikayesine baktığımızda şüphesiz bugün için de alacağımız pek çok ders, ilham var. 102 yıl önce emperyalizmle mücadele etmek için kurulmuş bir haber ajansıyız. Anadolu kurtuldu, vatan kurtuldu. 102 yılda biz yerimizde mi sayacağız? Artık kurtarılması gereken yerler yok mu, artık çözülmesi gereken mevzular yok mu, artık haksızlıklarla mücadele sadece vatan sathında mı olacak? Değil. Biz de o yüzden Anadolu Ajansı olarak yeni vizyonumuzu, yeni misyonumuzu 102 yıl önce nasıl emperyalizmle haksızlıklarla adaletsizliklerle insan hak ihlalleriyle kadın erkek arasındaki eşitsizlikle mücadele etmek için kurulduysak bugün bu mücadeleyi sizlerle ve ekibimize yeni katılacak arkadaşlarımızla uluslararası arenaya taşımayı istiyoruz. Adaletsizlikle haksızlıkla insan hakları ihlalleriyle mücadele Anadolu Ajansı misyonu çerçevesinde artık uluslararası düzeyde olacaktır."

Serdar Karagöz, bu misyonu ve vizyonu sahiplenen, aynı ideal çerçevesinde bir araya gelen donanımlı insanlarla bu hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.

"Yakın zamanda Uluslararası Operasyon Merkezi'mizin açılışını yapacağız"

Altyapıyı yenilediklerini, uluslararasılaşmaya hazırlandıklarını belirten Karagöz, "En heyecan duyduğumuz işlerden bir tanesi Anadolu Agency projemiz. 102'nci yılımızda artık küresel düzeydeki adaletsizliklerle mücadeleyi, haksızlığı, bununla bir şekilde başa çıkmayı Anadolu Agency çerçevesinde yapacağız ve bu uluslararasılaşma stratejimiz kapsamında yakın zamanda İstanbul'da Uluslararası Operasyon Merkezi'mizin açılışını yapacağız." dedi.

Uluslararası operasyonların tamamının bu merkezde olacağını aktaran Karagöz, "Biz haber veren, güvenilir ama aynı zamanda misyon sahibi bir kurumuz. Misyon sahibi kurum olmak artık Edirne-Hakkari arasında değil küresel çapta bizim için misyon ve sorumluluktur." diye konuştu.

Karagöz, Çevre Editörlüğü, Ayrımcılıkla Mücadele Editörlüğü ve Teyit Hattı Projesi'nin de kendilerini heyecanlandıran çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Çevre konusunun çok önemli hale geldiğini anlatan Karagöz, kurulan editörlüğün Türkiye'de bir benzerinin bulunmadığını, dünyada ise eşine az rastlandığını söyledi. Karagöz, bundan sonra uluslararası çevre toplantılarında AA'nın çok güçlü şekilde temsil edileceğine ve bu konuda dünyada AA'nın referans gösterileceğine inandıklarını belirtti.

Ayrımcılıkla mücadelenin önemine dikkati çeken Karagöz, ırkçılık, İslam düşmanlığı, kadın erkek eşitsizliği gibi konuların alanında uzmanlaşan muhabir ve editörlerce takip edileceğini anlattı.

Karagöz, dezenformasyon ve manipülatif haberlere karşı da AA'nın misyonu ve güvenilirliği çerçevesinde Teyit Hattı kurulduğunu belirterek, birimde alanında uzmanlaşmış muhabir ve editörlerin görev yapacağını kaydetti.

Tüm bunlar için altyapıyı hazırladıklarını dile getiren Karagöz, açılışı yapılan AAtölye'nin de bu altyapı çalışmalarının önemli bir unsuru olduğunu belirtti. Karagöz, AA Editör Masası'nın artık burada yapılacağını ayrıca savaş, afet bölgelerine giden muhabirlerin, deneyimlerini burada başta iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere çeşitli gruplara anlatacaklarını söyledi.

Karagöz, "İz bırakanlardan olalım, Yunus Nadi, Halide Edip gibi. Temelini attıkları Ajans bugün 102 yaşında. Şimdi üzerine bir şey koyma, bir şey inşa etme vakti. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. 102'nci yılımız hayırlı uğurlu olsun, daha nice yıllar gidelim ama her yıl üzerine koyarak gidelim, her yıl hedeflerimize biraz daha yaklaşarak gidelim." diye konuştu.