Engelli Personelin Talepleri Anadolu Adliyesinde Alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Anadolu Adliyesinde düzenlenen kutlamada, engelli personelin talepleri alındı.

Adliyedeki Şehit Murat Uzun Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cengiz Cem Karakaşlı, İcra Daireleri Başkanı Memun Kılıç ve engelli çalışanlar katıldı.

Engelli personel, taleplerini Başsavcı Zafer Koç ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya'ya iletti.

Koç, engelli personelin talepleriyle ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, "Biz elimizden geldiğince sizler için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tüm yıl boyunca dertlerinizi ilgili arkadaşlarımıza dile getirebilirsiniz, çözüm önerileri sunabilirsiniz. Olabilecek makul talepleri karşılamak tabi ki bizlerin de görevi. O anlamda hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Programda katılımcılar ve engelli çalışanlar fotoğraf çektirdi.