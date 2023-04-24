ANADOLU ADLİYESİ'NDE GÖREVLİ SAVCIYA CİNSEL TACİZ DAVASI

İSTANBUL Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Ş.B. hakkında bir katibi taciz ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Olay, 4 Mart 2022'de kendisini eve bıraktıktan sonra ısrarla evine gelen savcı tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden katibenin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe sunarak şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Adalet müfettişlerince yapılan inceleme sonrasında Anadolu Adliyesinde görevli savcı Ş.B. hakkında "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı.

DURUŞMADA OLAYI ANLATTI

ADLİYE DIŞINDA BANA 'SAVCIM' DEME"

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