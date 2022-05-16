Anadolu Adalet Sarayı'nda resim sergisi - Haberler

KARTAL, İSTANBUL (DHA) - ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde "Her yerde herkes için varız" isimli proje kapsamında adliye personelinin yaptığı resimler sergilendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 2021/2022 eğitim-öğretim yılı için 'Her yerde herkes için varız' isminde proje düzenlendi. Proje kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı personelleri, eğitim merkezinde resim kursu aldı. Kursun ardından adliye personelinin yaptığı resimler, Anadolu Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel