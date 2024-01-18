Amsterdam Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Eylemi Yaptı

Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi (UvA), öğrenciler tarafından Roeterseiland Kampüsü'ndeki ana binada yapılması planlanan oturma eylemini engellemek için binaların giriş ve çıkışlarını geçici olarak kapattı.

UvA yönetiminin kampüsteki binaların giriş-çıkışlarını kapatması sebebiyle ana binada yapılması planlanan Filistin'e destek eylemi kampüsün ortasındaki köprüde yapıldı.

Kampüste toplanan öğrenciler, ellerinde "Gazze'deki soykırımı durdur", "Özgür Filistin" ve "Varoluş direnmedir" yazılı pankartlar açtı ve "Amsterdam Üniversitesi, saklanamazsın, soykırımı destekliyorsun", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganı attı.

Öğrenciler, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları kınamada çok hızlı hareket eden üniversite yönetiminin, Filistin'deki soykırıma karşı tavır almamasını eleştirdi.

Protestoya katılan öğrencilerden Melis van Thijmveld, Filistin'in özgürlüğü için bu protestoyu organize ettiklerini fakat üniversite yönetiminin kendileriyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmeden tüm binaların giriş çıkışlarını kapattığını belirtti.

Van Thijmveld, "Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde üniversite, ilk olarak her yere posterler astı ve Ukrayna'yla dayanışma gösterdi. Filistin'de olayların patlak vermesinden sonra hala devam eden soykırımla ilgili herhangi bir mesaj verilmedi ve dayanışma gösterilmedi. Bence bu berbat bir şey." dedi.

Öğrenciler, kampüsteki gösteriden sonra bugün Hollanda'nın birçok kentinde eş zamanlı olarak yapılacak oturma eylemlerine katılmak üzere Amsterdam merkezi tren istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.