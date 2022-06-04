Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor - Haberler

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Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor

AA - Selman Aksünger - Güncel
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Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen çözüm bulunamıyor.

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen çözüm bulunamıyor.

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen Hristiyanların kutladığı Pentikost günü tatili sebebiyle Schiphol Havalimanı kapısından dışarı uzanan yüzlerce metrelik güvenlik kuyruğu oluştu.

"Uçuşa 4 saatten önce gelmeyin" uyarısı

Schiphol Havalimanı'ndan yapılan açıklamada uçuşuna 4 saatten az kalan yolculara "Havalimanına gelmeyin" uyarısı yapıldı.

Yolculardan gerekmedikçe yanlarına valiz almamalarını tavsiye eden yetkililer, yolcuların kabine alacakları eşyaların da tek valizde birleştirilmesini istedi.

Yoğunluk sebebiyle uçuşuna 4 saatten fazla vakit olan yolcular, havalimanı dışındaki özel bölümde bekletiliyor.

KLM çok sayıda seferini iptal etti

KLM Havayollarından geçen hafta yapılan açıklamada, havalimanındaki yoğunluk sebebiyle günlük 50'ye yakın uçuşun iptal edildiği belirtildi.

İstanbul-Amsterdam seferi yapan bazı uçaklar, Schipol'deki yoğunluk sebebiyle rötarlı kalktı.

AA / Selman Aksünger - Güncel

Schiphol Havalimanı 23 Nisan Hollanda Güncel Haberler

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