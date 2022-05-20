Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı - Haberler

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile MÜSİAD Hollanda ve Hollanda Türk İşadamları Derneğinin (HOTİAD) destekleriyle düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı.

İki gün sürecek fuarda Türkiye'den 56 hastane ve sağlık kuruluşu yer alıyor.

Fuara Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Amsterdam Başkonsolusu Engin Arıkan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü'nün yanı sıra Hollanda'daki hastaneler, sağlık ve turizm firmalarının temsilcileri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Büyükelçi Dişli, açılış konuşmasında "Türkiye'nin sağlık alanındaki bilgi ve tecrübesini Türk misafirperverliğiyle birleştirerek Hollandalılara sunuyoruz." dedi.

Türk doktorlarının dünyanın birçok yerinde önemli başarılar elde ettiğini belirten Dişli, "Çatışma bölgelerindeki birçok kişiye insanı yardım kapsamında sağlık hizmeti götürdük." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ulusoy da Benelüks (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ülkelerinin Türkiye için önemine dikkati çekerek, fuara Belçika'dan da yoğun ilgi beklediklerini dile getirdi.

Sağlık turizminde hedef ülke: Hollanda

Sağlık turizmi açısından Hollanda'yı önemli bir potansiyel olarak gördüklerini belirten Türkiye'nin Lahey Ticaret Müşavir Yardımcısı Aşkın Pekel, "Türkiye ile Hollanda arasında sağlık ticareti hacmi 1,3 milyar avro civarında. Rakamlarda durum biraz aleyhimize fakat fuar vesilesiyle hem bu hacmi arttırmak hem de rakamlardaki durumu lehimize çevirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan bir birim olduklarını kaydederek, hizmet ihracı açısından müstakil bir genel müdürlük olmanın önemini vurguladı.

Kaçar, "Ticaret Bakanlığımız pek çok alanda önemli teşvikler sunmaya başladı. Sağlık kurumlarının işlerini kolaylaştırmak amacıyla hem Bakanlık bünyesinde hem de sağlık ve sigorta alanlarında önemli düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin sağlık sektörüyle ilgili çok iyi şeyler duydum"

Fuara katılan Hollandalı Margot Brautigam, AA muhabirine, "Türkiye'nin sağlık sektörüyle ilgili iş arkadaşlarımdan çok iyi şeyler duydum. Göz tedavim için araştırma yapmaya geldim." dedi.

Hollanda'nın Almanya sınırındaki Hengelo şehrinden fuara katılmak için Amsterdam'a gelen Hollandalı İrene Sneijder de "Midemde uzun süredir bir problem var, arkadaşımın Türk doktorlarla ilgili olumlu tavsiyesi üzerine buradaki doktorları görmeye geldim." diye konuştu.

Dünya Bankası verilerine göre sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 10'dan fazla olan Hollanda'da sağlık harcamaları, hane halkı giderlerinde önemli yer tutuyor.

Türkiye'nin önemli hastane kuruluşları, göz hastaneleri, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal turizm merkezlerinin yer aldığı fuar 20-21 Mayıs'ta ziyarete açık olacak.