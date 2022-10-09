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Amsterdam Kanallarında Kürek Yarışı

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Amsterdam Kanallarında Kürek Yarışı

AMSTERDAM, 9 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 35'inci Kanal Yarışı'na katılan insanlar görülüyor, 8 Ekim 2022. Amsterdam'ın kanalları boyunca her yıl yapılan 23 kilometrelik bir büyük sandal yarışı olan Amsterdam Kanal Yarışı'nın 35'incisi Cumartesi günü düzenlendi.

AMSTERDAM, 9 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 35'inci Kanal Yarışı'na katılan insanlar görülüyor, 8 Ekim 2022. Amsterdam'ın kanalları boyunca her yıl yapılan 23 kilometrelik bir büyük sandal yarışı olan Amsterdam Kanal Yarışı'nın 35'incisi Cumartesi günü düzenlendi. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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