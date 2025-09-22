Amsterdam'ın Seçeneği Var Hareketi, Belediyeyi Mahkemeye Verdi

Hollanda'da " Amsterdam'ın Seçeneği Var" hareketi, Amsterdam Belediyesinin kitlesel turizme karşı aldığı önlemleri yetersiz buldukları gerekçesiyle mahkemeye başvurduğunu duyurdu.

Hareketin internet sitesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2021'de şehirdeki turist yoğunluğunu azaltmak amacıyla verdiği "yılda en fazla 20 milyon gece konaklama" taahhüdüne uymadığı gerekçesiyle bugün dava açıldığı bildirildi.

Amsterdam'da 2026 için 25 milyon gecelik konaklama yapılması öngörülmesine rağmen belediyenin gerekli adımları atmadığı öne sürülen açıklamada, avukat ve yargılama masrafları için 50 bin avronun üzerinde bağış toplandığı ve dava dilekçesinin bugün mahkemeye gönderildiği aktarıldı.

"Kitlesel turizm şehrin yapısını değiştirdi" vurgusu

Açıklamada, son beş yılda yalnızca 2022'de turist gecelemelerinin belirlenen sınırın altında kaldığı belirtildi.

Kitlesel turizmin şehrin yapısını değiştirdiği vurgulanan açıklamada, "Mahalle sakinlerine hizmet veren dükkanların yerini hediyelik eşya ve waffle dükkanları alıyor, evler ve kamu binaları otellere dönüştürülüyor, TikTok mekanları önündeki uzun kuyruklar nedeniyle kaldırımlarda yürümek zorlaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kitlesel turizmi sınırlamak için mevcut turist vergisinin ciddi şekilde arttırılması önerisinde bulunularak, her beş Amsterdamlıdan birinin turist yoğunluğu nedeniyle şehrin merkezine uğramaktan kaçındığına dikkat çekildi.