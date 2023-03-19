Amsterdam Geleneksel Kürek Çekme Turnuvasına Ev Sahipliği Yapıyor

Geleneksel kürek çekme turnuvası Heineken Roeivierkamp, Cumartesi günü Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başladı.

Kürekçiler Amsterdam kanallarında yarışırken, seyirciler de kıyılarda ve köprülerde onları seyretti.

Bu yıl 51'incisi düzenlenen turnuva genellikle Mart ayının ikinci ya da üçüncü hafta sonunda düzenleniyor.

İki gün sürecek etkinlikte sırasıyla 250 metre, 750 metre, 2.500 metre ve 5.000 metre mesafeli dört yarış düzenlenecek.

Turnuva 1973 yılından bu yana Amsterdam Öğrenci Kürek Birliği (Nereus) tarafından düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor. (XHTV)