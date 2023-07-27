Amsterdam'da Yolcu Gemisi Terminali Kapatılıyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, şehir merkezindeki yolcu gemisi terminaline veda ediyor.

Amsterdam Belediye Meclisi, kirliliği azaltmak ve turist sayısını sınırlamak amacıyla ana tren istasyonu yakınındaki yolcu gemisi terminalini kapatma önerisini kabul etti.

Teklifi sunan partiden, Amsterdam Belediye Meclisi üyesi Ilana Rooderkerk, "çevreyi kirleten yolcu gemilerinin" kentin sürdürülebilir hedefleriyle uyuşmadığını söyledi.

Rooderkerk, "Ayrıca, şehir merkezindeki yolcu gemileri Amsterdam'ın turist sayısını azaltma görevine uymuyor. Başka bir deyişle, Amsterdam yolcu gemileri olmadan daha iyi" dedi.

Amsterdam'ı her yıl yaklaşık 20 milyon turist ziyaret ediyor. Yerel medyaya göre bunların yaklaşık 300.000'ini yolcu gemisiyle gelen turistler oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor.