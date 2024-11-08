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Amsterdam'da Gösteri Yasağı ve Güvenlik Tedbirleri

Amsterdam'da Gösteri Yasağı ve Güvenlik Tedbirleri
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Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maç öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle şehirde ve çevresinde gösterilerin yasaklandığını açıkladı. Yeni tedbirlerle polise önleme arama yetkisi verildiği belirtildi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında yapılan maç öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle şehirde ve Amstelveen bölgesinde, öğlen başlayıp hafta sonunu kapsayacak şekilde gösterilerin yasaklandığını bildirdi.

Halsema, Amsterdam Emniyet Müdürlüğü ve savcılık yetkilileriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, tüm şehrin güvenlik açısından "riskli alan" olarak belirlendiğini açıkladı.

Halsema, polise önleme araması yetkisinin de verildiği bir dizi yeni tedbirler kapsamında, Amsterdam ve Amstelveen bölgesinde öğlenden itibaren hafta sonunu da içine alan her türlü gösterinin yasaklandığını duyurdu.

Polis önleme araması yapabilecek

Yeni düzenlemeyle polise, şüpheli kişileri önleme araması yetkisi verildiği belirtilen açıklamada, hafta sonu boyunca gösteri yasağı ve yüzleri kapatan kıyafetlere getirilen yasağın uygulanacağı kaydedildi.

Halsema, "Şehirde hala Maccabi taraftarları var. Kentin onlar, Amsterdamlılar ve Yahudi sakinler için güvenli olmasını istiyoruz." dedi.

Yaşanan olayların "Amsterdam'ın itibarına zarar verdiğini" belirten Halsema, "Uluslararası alanda iyi bir görüntü vermiyoruz. Tüm Amsterdamlıların Yahudi toplumumuzun etrafında kenetlenmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Polis göstericilerin peşinde

Amsterdam Emniyet Müdürü Peter Holla, Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maç için haftalardır hazırlık yaptıklarını aktararak "Amsterdam standartlarına göre olağanüstü yüksek bir sayı olan 800 polis görevlendirildi." ifadesini kullandı.

Amsterdam Başsavcısı Rene de Beukelaer, olayları soruşturmak üzere özel bir ekip kurulduğunu belirterek faillerin hızla tespit edilip yakalanması için fotoğraflarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

De Beukelaer, dün geceden bu yana gözaltına alınan toplam 62 kişiden, 2'si 18 yaşından küçük 10'unun "gruplara yönelik kamu şiddeti şüphesiyle" tutuklandığını kaydetti.

Amsterdam Başsavcısı, serbest bırakılan diğer kişilerin ise hakaret ve havai fişek kullanma suçlarından gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan Amsterdam polisi, olaylarda 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hollanda Kralı'ndan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a telefon

Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın, İsrailli futbol taraftarlarına yönelik saldırılar sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hükümet Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Kral'ın "Sokaklarımızdaki antisemitik davranışlara göz yumamayız. Tarihimiz bize gözdağı vermenin nasıl kötüden daha kötüye gittiğini ve korkunç sonuçlar doğurduğunu öğretti." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
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